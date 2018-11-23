Путин заявил, что Россия готова организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По словам лидера страны, этот город притягателен для талантливых и целеустремлённых людей.

— Город высокой деловой активности, науки и передовых технологий. Город культуры и уникальных творческих достижений. Екатеринбург всегда был и остаётся притягательным для талантливых, целеустремлённых людей, — говорит глава государства в видеообращении в день голосования в Международном бюро выставок в Париже.

Лидер страны отметил, что Екатеринбург обладает развитой инфраструктурой, которая удобна для гостей из разных частей света, ведь город расположен на границе Азии и Европы.

— Мы предложили актуальную тему форума: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". И готовы организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге как возможность посмотреть за горизонт, обсудить стремительные изменения, связанные с новой технологической революцией, понять, какие перспективы для процветания всего человечества дают перспективы цифровизации и роботизации, — подытожил Владимир Путин.

Екатеринбург второй раз пытается выиграть право провести у себя ЭКСПО. Он претендовал на проведение выставки в 2020 году, но проиграл Дубаю.