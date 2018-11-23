На Урале 15-летняя девочка наняла адвоката, чтобы уехать от родителей

Отец и мать забрали подростка из екатеринбургского вуза и увезли домой в Магнитогорск.

Уполномоченные по правам ребёнка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории 15-летней девочки из Магнитогорска, которая наняла адвоката для защиты от собственных родителей. По данным паблика "Типичный Екатеринбург", подросток собирается судиться с матерью и отцом.

Несовершеннолетняя студентка недовольна тем, что её забрали из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета и увезли в Магнитогорск. Родители объяснили своё решение заботой о дочери — спустя некоторое время после начала учёбы девочка перестала выходить на связь.

— Здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют всё-таки родители... Сейчас речь идёт об обеспечении безопасности ребёнка, — объяснил РИА "Новости" детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, ситуация находится на контроле правозащитников Свердловской и Челябинской областей. Обстоятельства произошедшего выясняются.