МИД РФ напомнил Вашингтону: Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на планы Вашингтона выйти из ДРСМД и нежелание Штатов прислушиваться к словам Сергея Лаврова.

Россия рассчитывает, что в США в итоге не будут предпринимать резких шагов по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и трезво оценят ситуацию в мире. Такое мнение выразил глава Департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, который в то же время отметил, что Россия готова к любому повороту в этом отношении.

— Ну а тому, кто не хочет слушать, как всё это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придётся прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу, — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, так как Москва якобы нарушает его. Впоследствии сообщалось, что глава Белого дома и президент России обсудят этот вопрос на полях саммита G20 в Аргентине.

Как писал Лайф, ранее в МИД заявили, что Россия не изменит военную доктрину из-за выхода США из ДРСМД.