Пытки за 70 тысяч в месяц. ФСБ нагрянула в два реабилитационных центра

Пациентам не давали спать, есть и лишали медикаментов. "Лечили" их люди без специального образования.

В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили два реабилитационных центра, где незаконно удерживали более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

К пациентам применялись различные методы, унижающие человеческое достоинство. Так, например, людям не давали есть, спать и лишали медикаментов.

— За невыполнение требований реабилитанты подвергались наказаниям, граничащим с пытками, — сообщили в ФСБ.

Реабилитация осуществлялась по американской программе "12 шагов". Ежемесячно пациенты отдавали 60–70 тысяч за пребывание в центрах. В среднем курс длился 6 месяцев. В ФСБ выяснили, что в центрах работали люди без специального медицинского образования, большинство из них тоже ранее проходили реабилитацию в таких центрах.

СК возбудил уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору". Проверки планируют провести во всех реабилитационных центрах региона.

Ранее в Ивановской области бывшему директору детского оздоровительного лагеря предъявили обвинение в истязании и незаконном лишении детей свободы.