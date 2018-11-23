На олимпиаду "Я — профессионал" зарегистрировалось рекордное число студентов

Конкурс проводится на платформе "Россия — страна возможностей". Участники поборются за денежные призы, а также льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов.

Более полумиллиона заявок поступило к 22 ноября на олимпиаду "Я — профессионал", что на 78% больше прошлогодних показателей (295 тысяч). Об этом рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Желание принять участие в проекте изъявили 523 612 студентов, из которых 302 929 (58%) девушек, а 220 683 (42%) юноши. Более половины заявок поступило от претендентов в возрасте от 19 до 21 года. По количеству студентов, пожелавших принять участие в олимпиаде, лидируют Москва (123 840) и Санкт-Петербург (49 549).

— Уже второй сезон подряд больше всего заявок поступает на социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады. Интересно, что двукратный рост по сравнению с прошлым годом показали IT-направления — на них пришлось более 65 тысяч регистраций, — пояснила Касамара.

В топ-10 популярных направлений олимпиады вошли "Психология" (27 409), "Математика" (26 638), "Экономика" (25 086), "Менеджмент" (23 806), "Лечебное дело, педиатрия" (20 438), "Программирование и информационные технологии" (18 764), "Юриспруденция" (18 409), "Биология" (18 177), "Управление персоналом" (16 490), а также "Реклама и связи с общественностью" (15 515).

"Я — профессионал" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Первый этап олимпиады проходил с 26 сентября по 22 ноября. Следующий — отборочный — онлайн-этап стартует 24 ноября. 25 декабря станет известно, кто из участников прошёл в заключительный этап. Призёры олимпиады получат премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, а также льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов.