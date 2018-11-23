Тимошенко заявила о "массовом и паническом бегстве" украинцев с родины

По её мнению, жизнь в стране при нынешней власти "превратилась в выживание", поэтому люди и вынуждены отправляться на заработки.

Лидер партии "Батьковщина", претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что люди массово и панически бегут из страны.

— Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли, — сказала она, презентуя новую доктрину своей партии, которая называется "Новые возможности для каждого".

Тимошенко также отметила, что жизнь на Украине "превратилась в выживание", поэтому люди и вынуждены отправляться на заработки.

По данным властей, из 40-милионного населения Украины около 9 миллионов человек ездят на заработки сезонно. Около трёх миллионов работают за границей постоянно.

Ранее Тимошенко называла проблемы с отоплением на Украине террором холодом.