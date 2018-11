Город-сказка. В мэрии рассказали, как будет выглядеть Москва на Новый год

View this post on Instagram

Готовимся к зиме! С 14 декабря по 13 января в Москве пройдет фестиваль #ПутешествиевРождество. На портале #Активныйгражданин началось голосование за программу самого красочного зимнего фестиваля! Проголосовать можно по ссылке —--> https://ag.mos.ru/