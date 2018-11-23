Город-сказка. В мэрии рассказали, как будет выглядеть Москва на Новый год

В мэрии рассказали, как будет выглядеть Москва в новогодний период. Образы бенгальских огней и старинных проездных талонов использовали при создании объектов фестиваля "Путешествие в Рождество", говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
30 ноября на #ВДНХ откроется #Городзимы. В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые - трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое. pic.twitter.com/YpM3MlZpTC— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 19, 2018
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что "Путешествие в Рождество" начнётся 14 декабря и площадки фестиваля будут работать в течение месяца.
Основным мотивом оформления объектов стали путешествия, поэтому образами послужили посадочные талоны и марки на конвертах. Городскую рекламу, билборды и афиши оформят в виде ленты старинных проездных. На афишах используется красный цвет, написаны число "2019" и слова "С Новым годом, Москва!", которые расположатся на фоне искр бенгальских огней.
В этой же стилистике выполнен и дизайн сувенирной подарочной продукции: одноразовые стаканчики, чехлы для смартфонов, ёлочные шары и проездные билеты. К Новому году также украсят наземный общественный транспорт.
Как ранее писал Лайф, новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.
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