Город-сказка. В мэрии рассказали, как будет выглядеть Москва на Новый год

Сергей Собянин сообщил, что праздничные площадки будут открыты для жителей и гостей города целый месяц.

В мэрии рассказали, как будет выглядеть Москва в новогодний период. Образы бенгальских огней и старинных проездных талонов использовали при создании объектов фестиваля "Путешествие в Рождество", говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

30 ноября на #ВДНХ откроется #Городзимы. В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые - трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое. pic.twitter.com/YpM3MlZpTC — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 19, 2018

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что "Путешествие в Рождество" начнётся 14 декабря и площадки фестиваля будут работать в течение месяца.

Основным мотивом оформления объектов стали путешествия, поэтому образами послужили посадочные талоны и марки на конвертах. Городскую рекламу, билборды и афиши оформят в виде ленты старинных проездных. На афишах используется красный цвет, написаны число "2019" и слова "С Новым годом, Москва!", которые расположатся на фоне искр бенгальских огней.

В этой же стилистике выполнен и дизайн сувенирной подарочной продукции: одноразовые стаканчики, чехлы для смартфонов, ёлочные шары и проездные билеты. К Новому году также украсят наземный общественный транспорт.

Как ранее писал Лайф, новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.