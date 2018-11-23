Не квартирой единой. Врач рассказала, что влияет на желание рожать детей

В частности, по мнению Ерофеевой, государству следует подумать об опасениях молодых женщин потерять профессию после родов.

На повышение рождаемости в России, кроме доступного жилья, может повлиять адекватная зарплата и стабильная работа у супругов. Так директор ассоциации "Народонаселение и развитие" Любовь Ерофеева прокомментировала Лайфу слова вице-премьера Татьяны Голиковой, что наличие квартиры мотивирует молодые семьи на рождение детей.

— У нас действительно выше несколько рождаемость, чем в подавляющем большинстве европейских стран, но надо же смотреть правде в глаза: зачастую вторые дети — это второй брак. То есть с помощью ребёнка семья таким образом укрепляет свои новые узы. Поэтому на первый план выходит наличие крыши над головой, то есть, если супруги расстались, предположим, что жена осталась с ребёнком или с детьми в квартире, значит, муж ищет себе новые способы или заработать, или найти женщину, имеющую квартиру, — считает врач акушер-гинеколог.

По мнению Ерофеевой, "без крыши над головой никакая семья не будет плодиться и размножаться". Однако это условие — не единственное для роста рождаемости. К жилью нужно ещё добавить уровень жизни, наличие адекватной зарплаты и стабильной работы у супругов, отметила врач. Глава ассоциации заявила о необходимости создать условия для быстрого возврата женщины к профессии после родов.

— Мы женщину в большей мере рассматриваем как производителя детей, мы её репродуктивный труд также оцениваем как имеющий очень важный смысл для страны, для семьи, для государства. Но в то же время есть ли у нас гарантии? Женщина, родив одного ребёнка, потом следующего ребёнка, выйдя на 5 лет из поля зрения своего бывшего работодателя, фактически теряет профессию, — сказала Ерофеева.

По её оценке, будущих мам иногда останавливает именно это. Поэтому государству следует подумать о неких формах восстановления женщин, которые провели какое-то количество лет с маленькими детьми — восстановление их профессиональных навыков, возвращение их в социальную среду. Ерофеева также заявила о необходимости уделить внимание вопросам репродуктивного здоровья женщин. Она считает, что детям со школьной скамьи следует рассказывать, к чему может приводить неразумное сексуальное поведение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главное условие роста рождаемости в России. По её мнению, при наличии квартиры семья более склонна к продолжению рода.