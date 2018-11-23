Опрос показал, откуда большинство россиян узнаёт новости

Телевидение с каждым годом уступает позиции, однако по-прежнему остаётся основным каналом информации.

Подавляющее большинство россиян — 71% — узнают новости с помощью телевидения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение".

Согласно им, популярность телевидения в качестве источника новостей всё же падает. В 2010 году во пользу этого вида СМИ высказывались 87% респондентов.

За это же время значительно выросла доля Интернета в информировании населения. Новостные сайты в качестве источника новостей называли уже 43%, а не 13%, как раньше. А форумы и блоги — 19%, а не 4% участников опроса.

Почти половина россиян (45%) оценивают уровень профессионализма современных российских журналистов как средний, 28% опрошенных считают его высоким, 12% — низким.

Опрос "ФОМнибус" проводился 17–18 ноября среди 1,5 тысячи респондентов из 53 субъектов РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что согласно опросу, 75% россиян не верят в "чёрную пятницу".