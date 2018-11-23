Лавров заявил, что Москва не будет умолять отменить антироссийские санкции

Глава МИД подчеркнул, что ограничения наносят ущерб всем сторонам и его сумма составляет 100 миллиардов долларов.

Москва не намерена умолять страны Запада отменить антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

— Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было ещё их отменять, — сказал Лавров.

По словам главы МИД, санкции представляют собой политизированное решение, цель которого — наказать свободу волеизъявления жителей Крыма. Лавров добавил, что санкции нарушают конвенции и пакты о правах человека, что смогут доказать юристы с текстами в руках.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается превратить Балканы в "плацдарм против России".