Лавров заявил, что Москва не будет умолять отменить антироссийские санкции

Москва не намерена умолять страны Запада отменить антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
— Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было ещё их отменять, — сказал Лавров.
По словам главы МИД, санкции представляют собой политизированное решение, цель которого — наказать свободу волеизъявления жителей Крыма. Лавров добавил, что санкции нарушают конвенции и пакты о правах человека, что смогут доказать юристы с текстами в руках.
Ранее Лавров заявил, что Запад пытается превратить Балканы в "плацдарм против России".
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