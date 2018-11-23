Собянин отметил важность задач, которые должны быть решены в стране за шесть лет

Мэр Москвы отметил, что в ходе заседания были определены "ключевые показатели, которые влияют на выполнение задач, поставленных указом президента".

Президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению майского указа, продолжить свою деятельность. Об этом сообщил возглавлявший группу мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что вопрос исполнения майского указала главы государства — это важнейшая тема для страны.

— Второй такой возможности у страны не будет, когда выделяется такое количество ресурсов, средств для решения национальных целей, — сказал столичный градоначальник.

Собянин отметил, что в ходе заседания были определены "ключевые показатели, которые влияют на выполнение задач, поставленных указом президента". Кроме того, он добавил, что в связи с этим были выработаны решения, связанные с системными проблемами при реализации крупнейших проектов.

Ранее Лайф писал, что сегодняшнее заседание прошло в новом формате. Президент РФ Владимир Путин и остальные участники встречи заняли места за семью круглыми столами.