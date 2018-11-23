Скончался автор слов "Прощания славянки" Аркадий Федотов

Автор слов к песне на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов умер на 89-м году жизни. Как сообщается на сайте Минкультуры Хабаровского края, поэт ушёл из жизни 19 ноября.
Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, а в начале 30-х годов его семья переехала в Хабаровск. Во время военной службы организовал художественную самодеятельность в аэродромно-строительных войсках, после чего был переведён на службу в полковой оркестр. Затем поэт окончил Таллиннское музыкальное училище и стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. Там он тридцать пять лет играл на валторне, а также писал стихи.
— В золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня "Где шумит седой Амур", посвящённая 110-летию Хабаровска, — говорится в сообщении.
Однако самой яркой страницей в биографии поэта стали стихи к мелодии марша "Прощание славянки", которые он написал в 1965 году.
Слова Аркадия Федотова
Этот марш не смолкал на перронах,
Когда враг заслонял горизонт.
С ним отцов наших в дымных вагонах
Поезда увозили на фронт.
И если в поход
Страна позовёт,
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой!
Он в семнадцатом брал с нами Зимний,
В сорок пятом шагал на Берлин.
Поднималась с ним в бой вся Россия
По дорогам нелёгких годин.
Шумят в полях хлеба,
Шагает Отчизна моя
К высотам счастья,
Сквозь все ненастья
Дорогой мира и труда.
Прощание с Аркадием Федотовым состоится 26 ноября с 10:30 до 10:50 в ритуальном зале краевой клинической больницы № 2 (ул. Павловича, 1Б).
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени