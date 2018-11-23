Скончался автор слов "Прощания славянки" Аркадий Федотов

В золотой фонд Хабаровского радио и телевидения вошла также его песня "Где шумит седой Амур".

Автор слов к песне на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов умер на 89-м году жизни. Как сообщается на сайте Минкультуры Хабаровского края, поэт ушёл из жизни 19 ноября.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, а в начале 30-х годов его семья переехала в Хабаровск. Во время военной службы организовал художественную самодеятельность в аэродромно-строительных войсках, после чего был переведён на службу в полковой оркестр. Затем поэт окончил Таллиннское музыкальное училище и стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. Там он тридцать пять лет играл на валторне, а также писал стихи.

— В золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня "Где шумит седой Амур", посвящённая 110-летию Хабаровска, — говорится в сообщении.

Однако самой яркой страницей в биографии поэта стали стихи к мелодии марша "Прощание славянки", которые он написал в 1965 году.

Слова Аркадия Федотова

Этот марш не смолкал на перронах,

Когда враг заслонял горизонт.

С ним отцов наших в дымных вагонах

Поезда увозили на фронт.

И если в поход

Страна позовёт,

За край наш родной

Мы все пойдём в священный бой!

Он в семнадцатом брал с нами Зимний,

В сорок пятом шагал на Берлин.

Поднималась с ним в бой вся Россия

По дорогам нелёгких годин.

Шумят в полях хлеба,

Шагает Отчизна моя

К высотам счастья,

Сквозь все ненастья

Дорогой мира и труда.

Прощание с Аркадием Федотовым состоится 26 ноября с 10:30 до 10:50 в ритуальном зале краевой клинической больницы № 2 (ул. Павловича, 1Б).