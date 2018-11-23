Обвиняемые в подготовке теракта на Кубке конфедераций получили до 9 лет колонии

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Обвиняемые в подготовке теракта на Кубке конфедераций получили до 9 лет колонии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 

Московский окружной военный суд приговорил трёх обвиняемых в подготовке теракта во время Кубка конфедераций по футболу в России. Они получили сроки от семи до девяти лет колонии.

— Признать Ибрагима и Адама Гакаевых виновными и назначить им наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому, — огласила судья.

Их сообщника Фокшана Голуба приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Гакаевы были задержаны 16 июня 2017 года. Их обвинили в подготовке теракта, а сообщника братьев ещё и в изготовлении оружия. Кубок конфедераций прошёл в России в прошлом году.

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