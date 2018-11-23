Эксперты рассказали, как отличить хорошего риелтора от плохого

Среди прочего он умеет выстраивать коммуникацию с клиентом и организовывать сделку в назначенный день и час.

Есть по меньшей мере семь отличий между хорошим и плохим риелтором. Перечень этих качеств приводится на сайт ЦИАН. Выделяется несколько пунктов.

Так, отмечается, что в первую очередь риелтор должен быть с клиентом на связи и уметь выстраивать коммуникации. Специалист по недвижимости всегда в курсе дел и готов ответить на ваши любые вопросы. Например, почему квартира стоит столько, а на соседней улице дешевле или дороже, нужно ли сделать ремонт и в каких случаях это пустая трата денег.

Также хороший риелтор умеет составлять маркетинговый план, предупреждать о рисках, которые могут привести к потере денег или даже квартиры.

И самое главное — правильный риелтор грамотно организует сделку в обозначенный день и час, так, чтобы все стороны присутствовали и все документы были подготовлены.

Ранее сообщалось, что москвичи в октябре купили рекордное число новых квартир.