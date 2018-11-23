Бывший глава РЖД подал иск к "Новой газете" на 5 млн рублей

По утверждению представителей Якунина, в двух статьях издания содержатся ложные сведения, которые носят оскорбительный характер.

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете" на пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

— Соответствующий иск поступил в суд, — цитирует её ТАСС. По словам Царёвой, решение о принятии иска Якунина к рассмотрению будет принято в течение пяти рабочих дней.

Согласно утверждению истца, в двух статьях газеты содержатся сведения, не соответствующие действительности и носящие оскорбительный характер. При этом Якунин якобы просил опубликовать опровержение, но редакция издания не стала этого делать.