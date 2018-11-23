Власти Тамбова помогут выехать россиянке из ОАЭ, где умерла её мать

За помощью к главе администрации региона обратилась сама оказавшаяся в непростой ситуации туристка.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин дал распоряжение оказать помощь жительнице региона, которая не может выехать из ОАЭ и вывезти из страны тело своей матери, умершей в Дубае во время поездки. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

— Губернатор Александр Никитин распорядился оказать помощь тамбовчанке, попавшей в беду во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оказавшаяся в непростой ситуации жительница Тамбова Анастасия Попова обратилась за помощью к главе администрации региона.

Россиянке в ОАЭ выставили счёт в 15 млн за умершую мать, из-за чего она не может покинуть страну.