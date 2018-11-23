Стоял в одних трусах и рыдал. В подъезде дома в Подольске нашли 2-летнего малыша

Приехавшие сотрудники органов опеки выяснили, что у ребёнка не было даже своей кровати — он спал на одеяле на холодном полу.

В подмосковном Подольске в подъезде дома на Революционном проспекте в ночь на 22 ноября нашли двухлетнего мальчика. Ребёнок был в одних трусах и уже успел сильно замёрзнуть. Телеграм-канал Mash узнал подробности произошедшего у соседки семьи.

По словам Виолетты, ночью её разбудили детский плач и крики. Оказалось, что этажом ниже рыдал полураздетый двухлетний сын соседей. Малыш промёрз до красных пятен, но никто не обращал на него внимания. Виолетта забрала его домой, а затем вызвала полицию и органы опеки.

Родители мальчика выпивали у соседей. При этом отец утверждает, что ребёнка никто не выгонял, а он сам вышел в подъезд, пока мать была в магазине. Соцслужбы приехали к семье и выяснили, что у мальчика не было даже своей кровати — он спал на одеяле на холодном полу. Сейчас малыш лежит в инфекционном отделении горбольницы.