Совфед одобрил закон об электронном военнике

Документ призван повысить эффективность системы воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе.

Совет Федерации одобрил изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, предполагающий перевод персональной воинской карты в электронный формат. Ранее документ в окончательном чтении приняла Госдума.

Цель нововведений — повысить эффективность системы воинского учёта призывников. Пока что получение электронного военного билета в России будет добровольным.

— Закон уточняет перечень документов воинского учёта и вводит новые документы — справку взамен военного билета, которая выдается гражданам, не прошедшим без законных оснований военную службу по призыву, а также персональную электронную карту, — комментирует член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, что осенний призыв начался в России с 1 октября и продлится до конца года. По планам Минобороны РФ, в войска, а также в части Росгвардии, МЧС и ФСБ направится 132,5 тысячи человек. Но вне зависимости от того, куда распределят будущих защитников, у всех есть множество бытовых и правовых вопросов. Лайф разбирался в правах и обязанностях призывников.