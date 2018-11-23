Дептранс назвал пиковые часы заказа такси в Москве

Также на основе исследования составлен усреднённый образ столичного таксиста. Чаще всего это мужчина средних лет.

Столичный Департамент транспорта назвал часы, на которые в Москве приходится пик заказа такси. Это время с 8:30 до 11:30 и с 16:30 до 21:30 в рабочий день. Об этом сообщается в микроблоге Дептранса в "Твиттере".

Московское такси: пиковые часы с 8:30 до 11:30 и с 16:30 до 21:30 в рабочий день. — Московский транспорт (@DtRoad) November 23, 2018

Также в департаменте обнародовали результаты исследования о том, кто чаще всего сидит за рулём машины такси в Москве. Выходит, что это мужчина средних лет.

— Почти 40% московских таксистов — от 35 до 44 лет, — отметили там. —Возраст московских таксистов 45 лет и более — 25%;

Кроме того, сообщается, что 61% таксистов подключён к двум и более агрегаторам. 77% работников такси считают, что дорожное движение в Москве улучшилось. 2% таксистов — женщины. Половина работает на арендованном автомобиле. Каждый пятый имеет другую работу.

Ранее в Москве предложили новую работу таксисту, который прождал клиентку восемь часов.