На северо-западе Москвы пожар охватил склад, внутри могут быть ГСМ

В Москве произошёл пожар на складе, который находится на северо-западе города по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 5. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

В МЧС столицы сообщили, что горит одноэтажное здание. Внутри склада могут находиться горюче-смазочные материалы. Пока данных о пострадавших нет.

На месте пожара были слышны звуки взрывов. Есть опасность, что огонь может перейти на соседние здания.