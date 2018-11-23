Ради лайков. В омской школе назвали постановкой видео с чаем и грязными тряпками

Запись, на которой старшеклассники портят посуду, из которой потом обедают малыши, обернулась не только хайпом в Интернете, но и прокурорской проверкой.

Замдиректора омской школы, где было снято видео, на котором старшеклассники выжимали грязные тряпки в чай, прокомментировал произошедший скандал. По словам Владимира Дегтярева, запись является постановкой, а дети, которые в ней участвовали, преследовали единственную цель — собрать побольше лайков.

— Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков, — заявил РИА "Новости" директор Марьяновской школы № 1.

Его слова подтверждает глава районного комитета по образованию Ольга Ходюк. По её словам, школьники "поработали на камеру" и на самом деле грязную еду никто не ел.

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором старшеклассники школы в Марьяновском районе Омской области выжимают в чай грязные тряпки, после чего на обед в столовую приходят учащиеся младших классов. По данному факту проводит проверку районная прокуратура.