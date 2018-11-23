Облачно и небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Температура воздуха в столице и Московской области составит от –3 до +1 градуса.

В ночь на 24 ноября к Москве приблизится циклон, а небо над столицей затянут плотные облака. Об этом Лайфу рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что атмосферное давление понизится до 744 мм. В то же время он отметил, что существенных изменений погоды в городе ждать пока не стоит.

— Временами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в ночь на субботу –1...–3 в столице, в Подмосковье — 0...–5, — добавил он. — Днём в мегаполисе 0...–2, в Подмосковье — –4...+1. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В воскресенье, 25 ноября, в столичном регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами также возможен небольшой снег. Днём столбики термометров покажут –1...–3 в Москве и от 0 до –5 по области. Ветер умеренный — 3–8 метров в секунду.