Обвиняется в получении взяток на 23 млн. Экс-глава ЦСКА арестован на два месяца

Михаила Барышева также обвиняют в мошенничестве, но подробности этого дела пока не раскрываются.

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева. Он заключён под стражу на два месяца.

— Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Барышеву меры пресечения в виде содержания под стражей, — огласил решение судья.

Барышеву предъявили обвинение по трём эпизодам получения взяток на общую сумму 23,5 млн рублей. По версии следствия, он получал незаконные вознаграждения от частных компаний за победу в тендерах в рамках организации III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Также бывшего начальника управления Минобороны РФ по работе с личным составом обвиняют в мошенничестве, но подробности этого дела не раскрываются.

Ранее Лайф писал, что экс-глава ЦСКА полковник Барышев был задержан у себя дома в Москве. Сам он вину не признаёт и считает себя жертвой оговора.