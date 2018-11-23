Суд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Согласно оценке следствия, общий ущерб, нанесённый деятельностью обвиняемых, составляет 2,8 млрд рублей.

Владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, оставили под арестом до 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов братьев Магомедовых на решение Тверского райсуда от 1 ноября 2018 года о продлении меры пресечения фигурантов дела.

Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. Ранее следствие добавило новый эпизод в дело братьев — хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Общий ущерб, нанесённый Магомедовыми, оценивается в 2,8 млрд рублей.