На Урале девушку приговорили к 2 годам тюрьмы за гибель 6 человек при пожаре

Она решила использовать в общежитии электроплиту как обогреватель и оставила её без присмотра.

Суд в Пермском крае признал 18-летнюю девушку виновной в гибели при пожаре шести человек, в том числе троих детей. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону. Её приговорили к одному году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В феврале этого года жительница общежития в городе Чусовой решила прогреть комнату с помощью электрической плиты.

— Проявив преступное легкомыслие, в нарушение требований правил противопожарного режима, согласно которым запрещается оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, девушка покинула комнату, утратив контроль над работой электрической плиты, — сообщает СК.

В результате произошёл пожар. От острого отравления угарным газом погибло шесть человек, а также уничтожено имущество на сумму 1,7 млн рублей.

Накануне в Волгограде двое детей погибли при пожаре в частном доме.