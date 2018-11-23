Лидер "Океана Эльзы" снял ролик, подозрительно похожий на предвыборный

Популярный музыкант Святослав Вакарчук публично открестился от планов участвовать в президентской кампании, однако новое видео с его участием, кажется, намекает на обратное.

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь подогрел слухи о своём возможном участии в выборах президента Незалежной. На своем канале в YouTube он выложил ролик, который по сути является политической рекламой. Формально он посвящён пятилетней годовщине протестов, которые привели к Евромайдану.

— Я сейчас нахожусь на Майдане и не могу не обратиться к вам со следующими словами. Пять лет назад здесь началась борьба. Борьба тех, кто был не согласен с циничным беспределом тогдашней власти, — заявил Вакарчук, проникновенно глядя в камеру.

Затем музыкант плавно переходит к части, которая посвящена грядущей избирательной кампании и призывает не поддаваться влиянию сил, которые внушают украинцам, что их ожидают "выборы без выбора".

— Неужели мы позволим динозавроподобным политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами? — рассуждает он. — Мы скажем своё слово. Всё только начинается. И всё будет хорошо.

В соцсетях украинцы обсуждают, стоит ли расценивать видео Вакарчука как его первый предвыборный ролик. Часть из них уверена, что всё так и есть, причём его шансы победить оценивают как весьма неплохие.

Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать только 5% граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко. Баллотироваться, согласно некоторым сообщениям, намерен комик Владимир Зеленский и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Как ранее писал Лайф, за пост президента Незалежной намерена побороться и арестованная за госизмену Надежда Савченко.