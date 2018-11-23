Депутат Рады из "Правого сектора" случайно показал БДСМ-фото на телефоне

При этом во время голосования за госбюджет Украины некоторые его коллеги коротали время за игрой в шахматы на планшете и даже сном.

Народный депутат Верховной рады, экс-главарь днепропетровского отделения "Правого сектора"* Андрей Денисенко случайно показал содержимое своего смартфона. Видео опубликовал журналист Всеволод Филимоненко в "Фейсбуке".

Во время голосования за госбюджет Украины на 2019 год нардеп переписывался с некой Натальей и отправлял ей фотографии документов. Когда Денисенко открыл галерею смартфона, Филимоненко заснял, что среди прочего в ней хранятся БДСМ-фото и видео.

— Надеюсь, когда-нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной рады, — с иронией прокомментировал произошедшее журналист.

Депутаты Рады заседали всю ночь, чтобы принять госбюджет Украины на 2019 год. При этом нардепы были заняты не только работой. Некоторые коротали время за игрой в шахматы на планшете, просмотром онлайн-трансляций и даже сном.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.