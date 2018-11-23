Броня победила. Под Иркутском Lexus протаранил БТР и стал металлоломом

Дорога была перекрыта военной автоинспекцией, но водитель не хотел ждать, когда она освободится.

В Иркутской области водитель на Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и на скорости 170 километров в час врезался бронетранспортёр. Мужчина погиб на месте. Видео с места ДТП опубликовано в группе "Вести-Иркутск".

Отмечается, что дорога была перекрыта военной автоинспекцией. Водитель не стал ждать, когда дорога освободится, и резко начал движение. Автомобиль резко набрал скорость, чтобы проехать, и влетел в БТР, замыкающий цепь бронетехники.

Удар был такой силы, что у бронетранспортёра отлетело колесо, бронемашину развернуло на трассе, а искорёженный Lexus отбросило далеко в сторону. Легковушку смялась в гармошку и, вылетев на обочину, загорелась.

Как ранее писал Лайф, под Иркутском девять детей пострадали после столкновения школьного автобуса и трактора.