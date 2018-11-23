Врачу роддома в Калининграде, где погиб младенец, предъявлено обвинение

Статус Елены Белой изменился с подозреваемой на обвиняемую, однако она по-прежнему остаётся под домашним арестом.

Главврачу калининградского роддома № 4, где ранее погиб младенец, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил журналистам её адвокат Евгений Серых.

— Суд вынес постановление о привлечении её в качестве обвиняемой, позиция следствия не изменилась, — проинформировал он.

Как ранее заявляло следствие, Белая указала медперсоналу не давать новорождённому ребёнку дорогостоящее лекарство. Кроме того, врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок якобы родился мёртвым.

Тем не менее за главврача заступилось медицинское сообщество. Авторитетный педиатр и хирург Леонид Рошаль заявлял, что в этой истории "всё не так просто". А губернатор Калининградской области Антон Алиханов лично обращался в региональное управление СУ СКР с просьбой смягчить меру пресечения Елене Белой.

Напомним, ранее областной суд Калининграда отпустил медика под домашний арест. Женщине запретили пользоваться телефоном, выходить в Сеть, а также установили ограниченное время прогулок.