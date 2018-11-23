В Туле проверят органы опеки после гибели четырёх детей при пожаре

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В Туле проверят органы опеки после гибели четырёх детей при пожаре

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Следствие изучит законность документов, на основании которых женщине оформили попечительство над приёмными детьми.

Следователи проверят на предмет халатности работников органов опеки и попечительства после пожара в Туле, где в многодетной семье 21 ноября погибло четверо из семи детей. Об этом сообщает Следственное управление СКР региона.

Мать детей была доставлена в больницу с ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

— Юридическая оценка будет дана должностным лицам органов опеки и попечительства Тульской области всех уровней… Следствие рассмотрит законность процедуры передачи детей в приёмную семью и даст принципиальную оценку действиям всех лиц, в чьи прямые обязанности входило следить за выполнением условий содержания опекаемых детей и заботиться об их благополучии, — сообщает СКР.

Следствие изучает законность документов, на основании которых оформлены опека и попечительство над приёмными детьми. Также получены должностные инструкции на лиц, осуществляющих надзор за опекунами.

Напомним, погибшие при пожаре в Волгограде дети были оставлены родителями дома одни.

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