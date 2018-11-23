В Туле проверят органы опеки после гибели четырёх детей при пожаре

Следствие изучит законность документов, на основании которых женщине оформили попечительство над приёмными детьми.

Следователи проверят на предмет халатности работников органов опеки и попечительства после пожара в Туле, где в многодетной семье 21 ноября погибло четверо из семи детей. Об этом сообщает Следственное управление СКР региона.

Мать детей была доставлена в больницу с ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

— Юридическая оценка будет дана должностным лицам органов опеки и попечительства Тульской области всех уровней… Следствие рассмотрит законность процедуры передачи детей в приёмную семью и даст принципиальную оценку действиям всех лиц, в чьи прямые обязанности входило следить за выполнением условий содержания опекаемых детей и заботиться об их благополучии, — сообщает СКР.

Следствие изучает законность документов, на основании которых оформлены опека и попечительство над приёмными детьми. Также получены должностные инструкции на лиц, осуществляющих надзор за опекунами.

Напомним, погибшие при пожаре в Волгограде дети были оставлены родителями дома одни.