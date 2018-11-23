Молдавский депутат не дал пассажиру выйти из самолёта на высоте 10 километров

Когда лайнер приземлился, пассажира передали полиции. Президент Молдавии Игорь Додон похвалил коллег.

Пассажир рейса Москва — Кишинёв авиакомпании Air Moldova попытался выпрыгнуть из самолёта на высоте десять тысяч метров. Как сообщает газета "Аргументы и факты Молдова", инцидент произошёл вечером 22 ноября.

Ситуацию удалось решить благодаря находившемуся на борту депутату парламента страны Григорию Новаку, который был в Москве в составе делегации президента Молдавии Игоря Додона.

— Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи, — рассказал Новак. — Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта.

По словам парламентария, он отодвинул пассажира от двери и начал его успокаивать, чтобы не вызвать на борту панику. Однако пассажир вёл себя неадекватно и не реагировал на слова депутата, в связи с чем было решено его связать. На земле он был передан полиции.

На ситуацию отреагировал президент Молдавии Игорь Додон.

— Молодцы, коллеги, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".