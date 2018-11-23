Экспо-2025 пройдёт в японской Осаке

Екатеринбург пытался выиграть право провести выставку во второй раз, но в самом финале выбыл из борьбы.

Японский город Осака получил право проведения всемирной выставки Экспо-2025. Так решило Международное бюро. Екатеринбург выбыл из борьбы во втором туре голосования.

Как отмечают эксперты в кулуарах совещания, уральская столица получила немало голосов и до последнего сохраняла шансы на победу. Однако в результате голоса распределились следующим образом: Осака набрала 59,35% голосов жюри, российский Екатеринбург — 39,35%.

— Интерес к городу обязательно сохранится, а налаженные связи станут основой для многих международных проектов с уральской столицей, — рассказал ТАСС эксперт из Международного бюро выставок.

Напомним, что Екатеринбург во второй раз пытался выиграть право провести у себя Экспо. Он претендовал на проведение выставки в 2020 году, но проиграл Дубаю.

Expo является крупнейшей международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.