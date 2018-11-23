В Петербурге задержан бездомный за порчу блокадной надписи

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В Петербурге задержан бездомный за порчу блокадной надписи

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Фото: vk.com/extra_call

По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием. Возможно, он не осознавал своих действий в момент акта вандализма.

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который закрасил блокадную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на Невском проспекте. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

— Задержанный — гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания, — рассказал собеседник агентства.

Также, по предварительным данным, задержанный в момент совершения акта вандализма мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия. Возможно, что виновник страдает психическим заболеванием. В ближайшее время мужчина отправится в больницу для получения медицинской помощи.

Напомним, по факту порчи этой надписи ранее завели уголовное дело.

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