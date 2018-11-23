Не гладь енота! В контактных зоопарках Москвы за год питомцы покусали 21 ребёнка

По итогам проверок суд приостановил деятельность зверинца в ТЦ "Мегаполис" на месяц, а зоосаду в торговом центре "Афимолл сити" вовсе запретил работать.

Управление Роспотребнадзора по Москве зафиксировало с начала 2018 года более 30 случаев, когда питомцы контактных зоопарков покусали посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Зарегистрирован 31 случай укуса животными посетителей так называемых контактных зоопарков, в том числе пострадал 21 ребёнок. Агрессию, как правило, проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны, — пояснили в управлении.

Чаще всего питомцы кусали общительных посетителей в контактных зоопарках в Центральном, Южном, Восточном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах. Так, в зоопарках "Погладь енота" в ТЦ "Афимолл сити" и "Колумбус" от этого пострадали по четыре человека. По три посетителя были покусаны животными в зоопарках ТЦ "Азовский", "Измайловский", а также на ВДНХ и в парке Сокольники.

По итогам проверок инспекторы нашли и другие нарушения в контактных зоопарках. Владельцам было выписано 15 штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. По требованию Роспотребнадзора суд приостановил деятельность зоопарка в ТЦ "Мегаполис" на 30 суток, а зоосаду "Погладь енота" в торговом центре "Афимолл сити" вовсе запретил работать.