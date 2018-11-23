"Ори в туалете". Лоза прокомментировал задержание рэпера Хаски

Автор хита "Мой плот" считает, что хип-хоп-артисту нужен этот скандал, чтобы поднять себе популярность.

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал задержание Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски, и сказал, что случившееся — это публичный ход. Об этом певец заявил в беседе с Daily Storm.

По мнению Лозы, Хаски мог просто отказаться исполнять запрещённые песни и использовать ненормативную лексику.

— Это форма самовыражения, но [в таком виде] она не должна быть публичной. Хочешь материться — ори в туалете, — сказал Лоза.

Музыкант отметил, что подобные вопросы должны решаться в правовом поле и Хаски решает данную проблему через прессу только для того, чтобы поднять себе популярность.