В Китае робот ошибочно выписал штраф фотографии знаменитости на автобусе

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В Китае робот ошибочно выписал штраф фотографии знаменитости на автобусе

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Фото: Weibo

Позже полиция признала ошибку и внесла обновления в систему распознавания лиц для фиксации нарушителей.

Система распознавания лиц в китайском городе Нинбо в провинции Чжэцзян случайно выписала штраф за переход на красный свет светофора не человеку, а фотографии знаменитости на городском автобусе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл на городском перекрёстке. Система распознавания лиц, которая фиксирует нарушения правил дорожного движения, ошибочно приняла фотографию на рекламе городского автобуса за реального нарушителя. На фото была изображена известная бизнес-леди Дун Минчжу.

После того как система зафиксировала правонарушение, фотография высветилась на рядом стоящем специальном экране. Местные жители заметили казус и решили опубликовать фото в социальных сетях. Полиция позже признала ошибку, а технический персонал обновил систему распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что в городах России также собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц.

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