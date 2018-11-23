Эксперт объяснил, почему Порошенко не смог назвать сроки вступления Киева в НАТО

По мнению Мартынова, Незалежная не соответствует ряду условий, необходимых для членства в этой организации.

Президент Украины Пётр Порошенко не смог назвать сроки вступления страны в НАТО, поскольку альянс никогда не примет Киев в качестве полновесного члена. Об этом Лайфу заявил Алексей Мартынов — директор Международного института новейших государств.

— Сроков и быть не может, в том смысле, что для участия в такой организации, как НАТО, Украина не соответствует ряду условий. В том числе на территории Украины существуют территориальные конфликты, гражданская война, что прямо противоречит уставу этой организации. Ну и откровенно говоря, НАТО в качестве полновесного полноценного члена никакая Украина не нужна и никогда не будет нужна, — объяснил Мартынов.

По его мнению, игры с Киевом со всякими там планами содействия и взаимодействия на различных уровнях — это всего лишь инструмент антироссийского плана. Как отметил Мартынов, этот метод применяется Западом для того, чтобы заигрывать с некоторыми постсоветскими государствами для воздействия на Москву.

Ранее Лайф писал, что Пётр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде назвал присоединение к ЕС и НАТО "очень амбициозной задачей", однако сроки вступления озвучить не смог.