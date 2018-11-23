Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Незалежная сочла поездку "грубым нарушением" своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

Украина выразила протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым для проведения заседания президиума Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Незалежной.

— МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом, — говорится в сообщении.

Незалежная сочла визит российского лидера на полуостров "грубым нарушением" своего государственного суверенитета и территориальной целостности.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не признаёт результаты референдума и считает республику своей, но временно оккупированной территорией.