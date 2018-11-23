"Моська лает на слона". В Крыму высмеяли учения ВСУ на побережье Азовского моря

По словам вице-спикера региона Ефима Фикса, военные испытания Украины вызывают не более чем "умиление".

Украина могла бы организовать судоходство и вылов рыбы на Азовском море, вместо того чтобы проводить учения вооружённых сил. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в беседе с Лайфом.

Фикс считает, что военные испытания армии Незалежной могут только вызывать "умиление". По его мнению, вооружённые силы страны — одно название, если рассматривать их в масштабах России.

— Моська лает на слона, ну это просто смешно, когда собачий писк и слон себе спокойно решает свои вопросы и спокойно движется в заданном направлении, — сказал Фикс.

Парламентарий упомянул, что российская делегация в этом году ездила в Киев, чтобы заключить соглашение или подписать договор о вылове рыбы на 2018 год, но россиян выгнали из зала заседания.

Напомним, сегодня украинские военные провели очередное учение по обороне побережья Азовского моря.