Депутат объяснил свой совет россиянам с высшим образованием поработать малярами

Парламентарий считает, что лучше трудиться со шпателем в руках и параллельно учиться, чем сидеть на бабушкиной пенсии.

Член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил, что он имел в виду, когда советовал россиянам, имеющим высшее образование, идти на низкооплачиваемые вакансии. Он пояснил, что не рекомендует отказываться от такого варианта в качестве временного.

Как говорит сам депутат, к нему часто приходят люди с просьбой помочь с работой, говорят, что у них несколько высших образований, но при этом не обращают внимания на вакансии маляров и уборщиц.

— Смысл был в чём? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу <…> Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти её никогда <...> — приводит слова депутата РИА "Новости".

Парламентарий уверен, что можно работать и маляром, и поваром, и параллельно учиться, а не сидеть на бабушкиной пенсии. Также депутат добавил, что не исключает и для себя в будущем выбор рабочей специальности.

— Вот если я, депутат, потеряю работу, если я никому не буду нужен, — пойду на биржу труда. А что такого? — сказал Вострецов.

Ранее сообщалось, что в России повысили пособия по безработице.