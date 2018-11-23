Мантуров заявил, что в борьбе за Экспо-2025 главным было участие

Екатеринбург сегодня уже во втором туре уступил победу японскому городу Осака, который ранее уже принимал выставку.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, возглавлявший российскую делегацию на конкурсе за право проведения Всемирной выставки Экспо-2025, поздравил победителя — японскую Осаку. Об этом сообщает ТАСС.

— Поздравляем город-победитель и благодарим комиссию за рассмотрение российской заявки и справедливое судейство, — сказал он.

Мантуров отметил, что уже возможность принимать участие в этом крупнейшем индустриальном событии — большая честь и ответственность. И здесь главное "не победа, а участие".

Что касается Осаки, она уже принимала Экспо в 1970 году. А в последний раз в Японии это мероприятие проводилось в 2005 году — в Нагое.