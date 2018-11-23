Путин в Крыму вместе с Грефом покормил карпов — видео

Президент России Владимир Путин покормил карпов в Крыму во время прогулки по саду гостиничного комплекса "Мрия". Кадры прогулки опубликовало РИА "Новости".
Именно в этом отеле прошло заседание Госсовета без галстуков, в рамках которого обсуждали выполнение "майского указа".
Путин покормил рыбок pic.twitter.com/1qvljd13sY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 23, 2018
Перед началом заседания российский лидер прокатился по территории на электрокаре, посетил детский парк и заглянул в японский сад, где в компании с главой Сбербанка Германом Грефом покормил рыб.
Владимир Путин сегодня прибыл в Ялту, где его радостно встретили дети.
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