"Роскосмос" опубликовал видео сборки новой ракеты "Союз-ФГ"

Следующий запуск ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-11"запланирован на 3 декабря 2018 года.

На Байконуре собрали блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая выведет на орбиту корабль "Союз МС-11". Видеозапись этого момента опубликована "Роскосмосом" в "Твиттере".

#СоюзМС11: на Байконуре проведена работа по сборке «пакета» (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-ФГ», предназначенной для вывода на орбиту корабля «Союз МС-11».



Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря pic.twitter.com/yPEMEQCmP4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 ноября 2018 г.

На кадрах видно, как специалисты предприятия один за другим присоединяют четыре блока к центральному. При этом ещё несколько человек наблюдают за процессом.

Особое внимание к этому этапу сборки связано с тем, что во время прошлого пуска произошла аварийная ситуация, которая была вызвана повреждением датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Экспертная комиссия пришла к выводу, что как раз на этом этапе сборки произошла деформация.

Напомним, авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" . Экипаж — россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане.