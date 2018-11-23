"Роскосмос" опубликовал видео сборки новой ракеты "Союз-ФГ"

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"Роскосмос" опубликовал видео сборки новой ракеты "Союз-ФГ"

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Фото © Twitter/@roscosmos

Следующий запуск ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-11"запланирован на 3 декабря 2018 года.

На Байконуре собрали блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая выведет на орбиту корабль "Союз МС-11". Видеозапись этого момента опубликована "Роскосмосом" в "Твиттере".

На кадрах видно, как специалисты предприятия один за другим присоединяют четыре блока к центральному. При этом ещё несколько человек наблюдают за процессом.

Особое внимание к этому этапу сборки связано с тем, что во время прошлого пуска произошла аварийная ситуация, которая была вызвана повреждением датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Экспертная комиссия пришла к выводу, что как раз на этом этапе сборки произошла деформация.

Напомним, авария произошла 11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" . Экипаж — россиянин и американец — благодаря спасательной системе благополучно приземлился в Казахстане.

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