"Красой студенчества России" стала девушка из Пензы

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"Красой студенчества России" стала девушка из Пензы

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Алина Зарейник. Фото: © VK/a26lina

Алина обошла семьдесят соперниц из сорока регионов страны. В финале было 12 девушек.

Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник победила в конкурсе "Краса студенчества России — 2018". Финал конкурса состоялся в Казани. Алина — мастер спорта России по художественной гимнастике, а также тренер по эстетической гимнастике. В 2015 году завоевала титул и была первой вице-мисс конкурса "Краса студенчества России".

<p>Алина Зарейник. Фото: © VK/<a href="https://vk.com/a26lina" target="_blank">a26lina</a></p>

— Я стала обладательницей титула "Краса студенчества России". Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова. К сожалению, я ещё не успела прочитать все поздравления, но обязательно скоро это сделаю. А сейчас, в этот солнечный деньК я наслаждаюсь проделанной работой и привыкаю к новому титулу, — пишет на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Зарейник.

<p>Алина Зарейник. Фото: © VK/<a href="https://vk.com/a26lina" target="_blank">a26lina</a></p>

В конкурсе участвовало 70 студенток из 40 регионов страны. В финал прошли лишь 12 девушек. Помимо красоты студентки демонстрировали достижения в области культурной, творческой и общественной деятельности, свои знания.

<p>Алина Зарейник. Фото: © VK/<a href="https://vk.com/a26lina" target="_blank">a26lina</a></p>

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