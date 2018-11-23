"Красой студенчества России" стала девушка из Пензы

Алина обошла семьдесят соперниц из сорока регионов страны. В финале было 12 девушек.

Студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник победила в конкурсе "Краса студенчества России — 2018". Финал конкурса состоялся в Казани. Алина — мастер спорта России по художественной гимнастике, а также тренер по эстетической гимнастике. В 2015 году завоевала титул и была первой вице-мисс конкурса "Краса студенчества России".

— Я стала обладательницей титула "Краса студенчества России". Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова. К сожалению, я ещё не успела прочитать все поздравления, но обязательно скоро это сделаю. А сейчас, в этот солнечный деньК я наслаждаюсь проделанной работой и привыкаю к новому титулу, — пишет на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Зарейник.

В конкурсе участвовало 70 студенток из 40 регионов страны. В финал прошли лишь 12 девушек. Помимо красоты студентки демонстрировали достижения в области культурной, творческой и общественной деятельности, свои знания.