При стрельбе в волгоградском кафе ранили повара

Посетители, отказавшиеся платить по счёту, открыли огонь, после чего скрылись на машине.

В Волгограде при стрельбе в кафе получил ранение повар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУВД по Волгоградской области.

— Клиенты сначала ударили официанта, потом вышел повар. Они достали травматический пистолет и выстрелили два раза. У повара ранение кистей, ему оказана медицинская помощь, — сообщили в полиции.

После инцидента стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-2112 . Позже их задержали на посту ДПС и нашли у них травматический пистолет, из которого они, предположительно, открыли огонь.

Нападавшие утверждают, что у них не приняли банковскую карту, потому что в кафе нет терминала. В свою очередь работники утверждают, что посетители не хотели платить.