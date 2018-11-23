Белоруссия решила привлечь госзаймы на $2 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о привлечении госзаймов в 2018–20 годах за счёт эмиссии на внешних рынках ценных бумаг на $2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

— ...документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018–2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд, — говорится в сообщении.

Ранее Рада соседней Украины одобрила новый кредит от ЕС в €1 млрд. А перед этим Киев занял более $700 млн под высокий процент.

Что касается России, то вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что у нас есть целый пакет мер на случай санкций против госдолга.