Во Франции полиция обезвреживает протестующего со "взрывчаткой"

Во французском городе Анже полиция проводит операцию по обезвреживанию мужчины, который заявляет, что у него есть взрывчатые вещества, и требует, чтобы в Елисейском дворце приняли протестующих против повышения цен на топливо. По данным телеканала BFMTV, сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

Человек в жёлтом жилете заявляет, что у него под одеждой якобы находится граната, а в сумке — другие взрывчатые вещества. Он требует организовать встречу протестующих с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Новость о "взрывоопасном" протестующем быстро растиражировалась французскими СМИ. В ситуацию вмешался глава МВД республики Кристоф Кастанер. Он подтвердил проведение операции по обезвреживанию.

Christophe Castaner confirme l'intervention du raid à Angers pic.twitter.com/6gQiqGYCjY — BFMTV (@BFMTV) 23 ноября 2018 г.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Протестующих прозвали жёлтыми жилетами из-за обязательной для французских водителей жёлтой накидки со светоотражающими элементами.