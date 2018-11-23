Во Франции полиция обезвреживает протестующего со "взрывчаткой"

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Во Франции полиция обезвреживает протестующего со "взрывчаткой"

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Фото: © Flickr/Inventorchris

Во французском городе Анже полиция проводит операцию по обезвреживанию мужчины, который заявляет, что у него есть взрывчатые вещества, и требует, чтобы в Елисейском дворце приняли протестующих против повышения цен на топливо. По данным телеканала BFMTV, сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

Человек в жёлтом жилете заявляет, что у него под одеждой якобы находится граната, а в сумке — другие взрывчатые вещества. Он требует организовать встречу протестующих с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Новость о "взрывоопасном" протестующем быстро растиражировалась французскими СМИ. В ситуацию вмешался глава МВД республики Кристоф Кастанер. Он подтвердил проведение операции по обезвреживанию.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Протестующих прозвали жёлтыми жилетами из-за обязательной для французских водителей жёлтой накидки со светоотражающими элементами.

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