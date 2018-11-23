Президент Словакии выступил против строительства "Северного потока — 2"

Президент Словакии Андрей Киска считает, что газопровод "Северный поток — 2" — не экономический проект и преследует исключительно политические цели.

— Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект, — цитирует словацкого лидера телеканал "112 Украина".

Отмечается, что такое заявление сделано в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко. Он в свою очередь заявил, что Украина и Словакия договорились о "координации усилий по недопущению строительства" "Северного потока — 2".

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Польши заявил об угрозе войны после запуска "Северного потока — 2".