В Твери "родительская общественность" просит отменить концерт Крида

В Тверское УФАС поступила жалоба в связи с планами по проведению в городе концерта Егора Крида. От лица "родительской общественности" авторы жалобы просят также проверить деятельность концертного зала, в котором должно пройти выступление певца.

— В адрес Тверского УФАС России поступило заявление от "родительской общественности Твери", в котором жители города выражают беспокойство в связи с проведением 3 декабря концерта Егора Крида, чьи выступления, как пишут авторы письма, предназначены в том числе для несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Авторы письма также утверждают, что на концерте будет распространяться не предназначенная для детей информация — ненормативная лексика и "аморальные по сути" песни, и приводят выдержки из текстов исполнителя.

В Тверском УФАС пообещали рассмотреть заявление "на предмет соответствия требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах". Также обращение будет передано в Комитет по делам культуры Тверской области.

Напомним, ранее выступление Крида отменили в Сургуте, поскольку ни исполнитель, ни организаторы не уведомили о концерте главу города, полицию и профильные отделы администрации.