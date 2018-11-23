Четыре туриста из Финляндии погибли в Зимбабве при крушении самолёта

Четверо туристов из Финляндии и пилот, гражданин Зимбабве, погибли при крушении самолёта в провинции Масвинго. Инцидент произошёл утром 23 ноября, сообщает ZimLive.com.

На место крушения воздушного судна Cessna 182 отправились следователи. Посольство Финляндии в Хараре уведомлено о случившемся, официальной информации о гибели граждан страны пока не поступало.

По словам друзей погибшего пилота Барри Стайла, он должен был доставить туристов к водопаду Виктория.